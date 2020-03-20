نائب : المجاملة بشأن غلق المنافذة الحدودية خيانة يجب ان يحاسب عليها القضاء

دعا النائب علي البديري الى تطبيق قرار اغلاق المنافذ الحدودية ومنع الاستيراد على جميع المنافذ وعدم تقديم اي استثناءات لاي منفذ ، تجنبا لتفشي وباء كورونا .



وقال البديري في تصريح صحفي :" يجب الابتعاد عن المجاملات او المحسوبية لهذا الطرف او ذاك ، لان الامر يرتبط بحياة المواطنين ومصير بلد باكمله"، مبينا ان "هناك معلومات بتقديم وزارة الزراعة في اقليم كردستان طلبا الى الحكومة الاتحادية لاستثناء منافذ الاقليم من قرار الاغلاق واستيراد السلع الغذائية من دول الجوار".





واكد :" ان اي استثناء او سماح باستيراد بضائع من دول استشرى فيها الوباء، معناه ضرب اجراءات الوقاية عرض الحائط ، بالتالي فأن كل من يجامل طرف على حساب المصالح العليا للبلد وحياة المواطنين فهو خائن للشعب لانه يعرض الامن الوطني للخطر وينبغي احالته للقضاء ومحاسبته فورا"، داعيا الحكومة الاتحادية لعدم السماء بدخول اي بضائع طيلة فترة الاحتواء للوباء والعمل بشكل مهني ومنع التجاوزات او المساومات ذات المصالح الضيقة على حساب المصالح العليا".

ف.ا