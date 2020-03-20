بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 آذار 2020
آخر الأخبار
ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا ثم تنفي بالوثيقة.. الخالصي: كل مخالفة للتعليمات الصحية بشأن تجنب انتشار الوباء تشكل اثماً شرعياً كورونا يحتجز لاعبا عراقيا في السودان نائب : المجاملة بشأن غلق المنافذة الحدودية خيانة يجب ان يحاسب عليها القضاء مدير صحة النجف لابناء المحافظة : محافظتنا ستتحول لبؤرة لكورونا الكناني يوجه رسالة نارية لساسة العراق: تتباكون على الدستور وأصبحتم الآن تقدسونه! خبير اقتصادي : العراق مقبل على كارثة ويجب اعلان "الطوارئ المالية" محافظ المثنى يوجه بإعفاء المواطنين من إيجار الأملاك التابعة للدولة ومن أجور الماء والكهرباء وزارة العدل توضح حقيقة وفاة وزير دفاع صدام حسين حقوق الإنسان تحذر من كارثة صحية بيئية في نينوى بسبب الأمطار وكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 آذار 2020 02:58 م

نائب : المجاملة بشأن غلق المنافذة الحدودية خيانة يجب ان يحاسب عليها القضاء

النائب عن تيار الحكمة، علي البديري

دعا  النائب علي البديري  الى تطبيق قرار اغلاق المنافذ الحدودية ومنع الاستيراد على جميع المنافذ وعدم تقديم اي استثناءات لاي منفذ ، تجنبا لتفشي وباء كورونا .

وقال  البديري في تصريح صحفي :" يجب  الابتعاد عن المجاملات او المحسوبية  لهذا الطرف او ذاك  ، لان الامر يرتبط بحياة المواطنين ومصير بلد باكمله"، مبينا ان "هناك معلومات  بتقديم وزارة الزراعة في اقليم كردستان طلبا الى الحكومة الاتحادية لاستثناء منافذ الاقليم من قرار الاغلاق واستيراد السلع الغذائية من دول الجوار".


واكد :" ان اي استثناء او سماح باستيراد بضائع من دول استشرى فيها الوباء، معناه ضرب اجراءات الوقاية عرض الحائط ، بالتالي فأن كل من يجامل طرف على حساب المصالح العليا للبلد وحياة المواطنين فهو خائن للشعب لانه يعرض الامن الوطني للخطر وينبغي احالته للقضاء ومحاسبته فورا"، داعيا الحكومة الاتحادية لعدم السماء بدخول اي بضائع طيلة فترة الاحتواء للوباء والعمل بشكل مهني ومنع التجاوزات او المساومات ذات المصالح الضيقة على حساب المصالح العليا".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عماد محسن

كورونا يحتجز لاعبا عراقيا في السودان 20 آذار 2020 03:02 م

كورونا

مدير صحة النجف لابناء المحافظة : محافظتنا ستتحول لبؤرة لكورونا 20 آذار 2020 02:54 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

إخماد حريق التهم عددا من المحال التجارية في سوق التجار بالديوانية 20 آذار 2020 11:46 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

القبض على 10 مخالفين لإجراءات حظر التجوال في بغداد 20 آذار 2020 11:16 ص

كورونا

اصابة مواطن بفايروس كورونا في واسط توفي والده بالفايروس قبل ايام 19 آذار 2020 03:01 م

جثة

مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان 19 آذار 2020 02:58 م

جهاز الأمن الوطني العراقي

مصادرة اربعة اطنان من الادوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة 19 آذار 2020 02:49 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

مصادرة 4 اطنان من الأدوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة 19 آذار 2020 01:04 م

التعليقات