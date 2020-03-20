بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 آذار 2020
آخر الأخبار
ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا ثم تنفي بالوثيقة.. الخالصي: كل مخالفة للتعليمات الصحية بشأن تجنب انتشار الوباء تشكل اثماً شرعياً كورونا يحتجز لاعبا عراقيا في السودان نائب : المجاملة بشأن غلق المنافذة الحدودية خيانة يجب ان يحاسب عليها القضاء مدير صحة النجف لابناء المحافظة : محافظتنا ستتحول لبؤرة لكورونا الكناني يوجه رسالة نارية لساسة العراق: تتباكون على الدستور وأصبحتم الآن تقدسونه! خبير اقتصادي : العراق مقبل على كارثة ويجب اعلان "الطوارئ المالية" محافظ المثنى يوجه بإعفاء المواطنين من إيجار الأملاك التابعة للدولة ومن أجور الماء والكهرباء وزارة العدل توضح حقيقة وفاة وزير دفاع صدام حسين حقوق الإنسان تحذر من كارثة صحية بيئية في نينوى بسبب الأمطار وكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 آذار 2020 02:54 م

مدير صحة النجف لابناء المحافظة : محافظتنا ستتحول لبؤرة لكورونا

كورونا


حذر مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي من تحول المحافظة الى بؤرة لفايروس كورونا، موجهاً رسالة الى المواطنين "قبل فوات الاوان".

وقال الكندي في رسالته ،  "تحدثت معكم في مرتين سابقتين بكل حرقة والم وبكل مسؤولية ودعوتكم للالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم الخروج من المنازل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في الحفاظ على سلامتكم ، واليوم اجدني مضطرا للحديث معكم مرة ثالثة واسأل الله ان تجد كلماتي اذانا صاغية هذه المرة ، والا فقد يفوت اوان النصح ولن ينفع الندم بعد ذلك  ".

واضاف " دعوت نهارا وجهارا ولم اجد الاذان الصاغية ، واليوم اقول لكم ان كل ماحولنا يؤكد ان عدم الالتزام بقرار البقاء في البيوت سيجعل مصيرنا مثل دول اخرى وصلت الى الهاوية واخذ شيبها وشبابها نساؤها ورجالها يتساقطون في الشوارع".

وختم  رسالته بالقول "علينا جميعا ان نستعد لوداع احبتنا واعزائنا لان بعضنا لايروق له الالتزام بتوجيهات وتعليمات الصحة ... اللهم اشهد .. اللهم قد بلغت".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عماد محسن

كورونا يحتجز لاعبا عراقيا في السودان 20 آذار 2020 03:02 م

النائب عن تيار الحكمة، علي البديري

نائب : المجاملة بشأن غلق المنافذة الحدودية خيانة يجب ان يحاسب عليها القضاء 20 آذار 2020 02:58 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

إخماد حريق التهم عددا من المحال التجارية في سوق التجار بالديوانية 20 آذار 2020 11:46 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

القبض على 10 مخالفين لإجراءات حظر التجوال في بغداد 20 آذار 2020 11:16 ص

كورونا

اصابة مواطن بفايروس كورونا في واسط توفي والده بالفايروس قبل ايام 19 آذار 2020 03:01 م

جثة

مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان 19 آذار 2020 02:58 م

جهاز الأمن الوطني العراقي

مصادرة اربعة اطنان من الادوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة 19 آذار 2020 02:49 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

مصادرة 4 اطنان من الأدوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة 19 آذار 2020 01:04 م

التعليقات