مدير صحة النجف لابناء المحافظة : محافظتنا ستتحول لبؤرة لكورونا





حذر مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي من تحول المحافظة الى بؤرة لفايروس كورونا، موجهاً رسالة الى المواطنين "قبل فوات الاوان".



وقال الكندي في رسالته ، "تحدثت معكم في مرتين سابقتين بكل حرقة والم وبكل مسؤولية ودعوتكم للالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم الخروج من المنازل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في الحفاظ على سلامتكم ، واليوم اجدني مضطرا للحديث معكم مرة ثالثة واسأل الله ان تجد كلماتي اذانا صاغية هذه المرة ، والا فقد يفوت اوان النصح ولن ينفع الندم بعد ذلك ".



واضاف " دعوت نهارا وجهارا ولم اجد الاذان الصاغية ، واليوم اقول لكم ان كل ماحولنا يؤكد ان عدم الالتزام بقرار البقاء في البيوت سيجعل مصيرنا مثل دول اخرى وصلت الى الهاوية واخذ شيبها وشبابها نساؤها ورجالها يتساقطون في الشوارع".



وختم رسالته بالقول "علينا جميعا ان نستعد لوداع احبتنا واعزائنا لان بعضنا لايروق له الالتزام بتوجيهات وتعليمات الصحة ... اللهم اشهد .. اللهم قد بلغت".



ف.ا