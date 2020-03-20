خبير اقتصادي : العراق مقبل على كارثة ويجب اعلان "الطوارئ المالية"



اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي اهمية ضغط السياسة النفطية العراقية باتجاه اجتماع عاجل لاوبك من اجل اعادة التوازن السعري للنفط العالمي ، محذرا من كارثة اقتصادية قد تحل بالبلد نتيجة تراجع اسعار النفط .



وقال في تصريح صحفي :" ان سعر نفط برنت الان هو26.9 دولارا ، بمعنى ان العراق يبيع نفطه حاليا بحوالي ٢٠ دولارا ، لذلك على السياسة النفطية العراقية ان تضغط باتجاه اجتماع عاجل لاعادة التوازن السعري للنفط العالمي ".



واضاف قصي انه :" يجب التفكير بايقاف البيع ، لان السعر متدن وهو بمثابة هدر للمال العام وحق الاجيال المقبلة "، داعيا وزارة المالية والجهات المساندة لها الى ان تعلن الطوارئ المالية لمواجهة هذه الحالة بكل تفاصيلها وايجاد الحلول الممكنة باسرع وقت ممكن.



ف.ا