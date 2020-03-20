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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 آذار 2020 02:35 م

محافظ المثنى يوجه بإعفاء المواطنين من إيجار الأملاك التابعة للدولة ومن أجور الماء والكهرباء

أحمد منفي

وجّه محافظ المثنى أحمد منفي جودة ، معاونيه للشؤون الإدارية والفنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعفاء جميع مواطني محافظة المثنى من الإيجار الشهري لشهر آذار للمحال التجارية والشقق السكنية والقاعات والمخازن وغيرها من الأملاك التابعة للدولة.

 يأتي ذلك وفق قانون البيع والإيجار والاستثمار والضرائب والرسوم، واعفاءهم من اجور الماء والكهرباء والمجاري  والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لهذا الغرض حيث ما تقف صلاحيته اتجاه تنفيذ هذا القرار.

كما وافق المحافظ على منح  كافة الشركات والمقاولين المتعاقدين مع محافظة المثنى ودوائرها مدة اضافية عن التأخير الناتج عن اجراءات الدولة وخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا .

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