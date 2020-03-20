وزارة العدل توضح حقيقة وفاة وزير دفاع صدام حسين

نفت وزارة العدل، الانباء التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم .



وقالت الوزارة، في بيان:" ان الانباء التي تواردت بشأن وفاة سلطان هاشم وزير الدفاع في زمن صدام حسين ،عارية عن الصحة"، داعية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل الانباء التي تتعلق بالشأن الداخلي للبلد وبضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له".



واشارت الى ان "السجين يتمتع بصحة جيدة ويعامل وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي اقرها الدستور العراقي، بهذا الشأن ".

ف.ا