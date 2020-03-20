القبض على 10 مخالفين لإجراءات حظر التجوال في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على ١٠مخالفين لاجراءات حظر التجوال.

وذكر بيان للقيادة اليوم انه :تنفيذًا لاجراءات حظر التجول باشرت قواتنا الامنية بغلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم يلتزموا من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيث القت القبض على أكثر من ١٠ مخالفين وسيتم تقديمهم للقضاء.

ودعت قيادة عمليات بغداد جميع المواطنين الى الالتزام باجراءات حظر التجوال الخاص بحركة الاشخاص والمركبات وكذلك غلق المحلات والمطاعم والمقاهي كافة حسب ارشادات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من انتشار فايروس كورونا.