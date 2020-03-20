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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 آذار 2020 11:14 ص

حقوق الإنسان تحذر من كارثة صحية بيئية في نينوى بسبب الأمطار وكورونا

كورونا

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من كارثة (صحية – بيئية) تواجه المواطنين في محافظة نينوى نتيجة ارتفاع نسب تساقط الأمطار والفيضانات التي تضرب مركز ونواحي وقرى محافظة نينوى، وقلة الجهود والمستلزمات الضرورية لمواجهة فايروس كورونا .

ووفقاً للتقارير الرصدية الواردة من مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في نينوى ، فأن أغلب مناطق مدينة الموصل خصوصاً الجانب الأيمن قد تأثرت بشكل كبير بفعل ارتفاع مناسيب الأمطار الساقطة وغرق أغلب الأحياء السكنية وصولاً الى غرق بعض المستشفيات والمراكز الصحية وهوما ينذر بكارثة صحية- بيئية تهدد ما يقارب ( مليوني نسمة) .

وطالبت المفوضية ، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ، باتخاذ خطوات عاجلة لأسناد جهود حكومة نينوى المحلية فنياً ولوجستياً لتمكينها من تقديم خدماتها المختلفة الى المواطنين وأهمية دعم خلية الأزمة الصحية الوزارية لدائرة صحة نينوى ومستشفياتها للحيلولة دون أنتشار وباء كورونا في هذا الظرف الحساس الذي يعيشه العراق.

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