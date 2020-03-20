التيار الصدري : سيكون لنا موقف في حال استمرار القوى السياسية بالضغط والابتزاز



اكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر :" ان حكومة عدنان الزرفي لن تمر في مجلس النواب اذا شكلت على وفق نظام المحاصصة، وهو نظام معمول فيه بالحكومات المتعاقبة منذ 2003 ".



وقال القيادي في التيار حاكم الزملي في تصريح صحفي :" ان التيار الصدري يرفض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على وفق المحاصصة، ويرفض اي ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من قبل بعض الجهات السياسية لحصولها على بعض الوزارات، ويرفض تمرير اي حكومة وفق المحاصصة والضغوطات السياسية".



وبين الزاملي :" ان التيار الصدري سيكون له موقف، في حال استمرت القوى السياسية بالضغط والابتزاز السياسي من اجل الحصول على بعض المناصب، وحكومة عدنان الزرفي لن تمر اذا شكلت على وفق المحاصصة، وسنقف ضدها ونمنع اي تصويت لها ".



ف.ا