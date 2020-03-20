خبير قانوني: لا يجوز لرئيس الجمهورية سحب تكليف الزرفي قبل انتهاء المدة القانونية

أكد الخبير القانوني علي التميمي ان الدستور لايجيز لرئيس الجمهورية سحب التكليف قبل انتهاء المدة القانونية.

وقال التميمي في حديث له، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ كلها تؤكد على ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإكمال كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري وعرضها على البرلمان.

واضاف التميمي: اذا صوت له البرلمان على ذلك يمنح الثقه وبعكسة يعتبر مخفقا ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف عندئذ مرشح آخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور .

واوضح : لا يوجد في هذه الفقرات مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشح آخر لعدم وجود نص يتيح ذلك.

وتابع التميمي، “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر وفق المادة ٨١ من الدستور”.