تحقيق كركوك تتخذ الإجراءات بحق مجموعة متهمين بكسر حظر التجول

أعلنت محكمة تحقيق كركوك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مجموعة متهمين بكسر حظر التجول وآخرين ضاعفوا أسعار البقالة.



وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة تحقيق كركوك قامت بتوقيف سبعة متهمين كسروا قرار حظر التجول الذي فرضته خلية الأزمة".



وأضاف أن "المحكمة اتخذت إجراءات قانونية مماثلة بحق أربعة بقالين ضاعفوا اسعار الخضراوات، فيما حذرت المخالفين للتعليمات الصحية ونصحت بضرورة الالتزام بالتوجيهات وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية.