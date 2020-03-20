رئيس لجنة الزراعة النيابية : الحبس ٣ سنوات وغرامة ٣ ملايين دينار لمحتكري السلع

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الجميع الى التكاتف وعدم استغلال الوضع الحالي لمصالح شخصية على حساب ابناء الشعب بشكل عام.

وقال في بيان صحفي ان “القانون واضح وخاصة قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٣ منه بالحبس ٣ سنوات والغرامة التي تصل إلى ٣ ملايين دينار. بالاضافة الى القوانين الأخرى”.

واضاف الشمري ان : على الدولة واجهزتها المعنية ان تضاعف العقوبة عندما يستغل البعض أزمات ابناء الشعب لتحقيق أهداف خاصة بوقت حرج يحتاج الجميع إلى من يقف معهم ويعينهم.

ودعا الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ السريع للإيقاع بهؤلاء والتي لا يمكن وصفهم إلا بالخارجين عن القانون والذين يعتاشون على أزمات الناس.