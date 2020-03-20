الكربولي : القوى التي تبنت تفسير المحكمة الاتحادية في 2010 تعترض عليه في 2020 !



اكد عضو مجلس النواب عن تحالف " القوى العراقية " محمد الكربولي:" ان الكتل التي تبنت تفسير المحكمة الاتحادية في 2010 نفسها من تعترض عليه في 2020 ".



وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر" :" ان الخلاف حول تفسير المحكمة الاتحادية ودستورية التكليف ، يعود في جذوره الى عام 2010 عندما فسرت المحكمة الاتحادية مصطلح الكتلة الاكبر تفسيراً غريباً قد يكون الوحيد في العالم ، لتفتح الباب واسعاً امام التأويلات"، مبيناً :" ان الكتل السياسية التي تبنت تفسير 2010 هي ذاتها من تعترض على تفسير المحكمة الاتحادية في 2020".



وختم تغريدته بالتساؤل :" هل ستجري معالجة اصل المشكلة وتصحيح مسار وشرعية المحكمة الاتحادية وتفسيرها الدستوري ، ام سنسمع تفسيرات اخرى تزيد المشهد السياسي تعقيداً ".



ف.ا