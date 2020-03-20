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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 آذار 2020 11:03 ص

الكربولي : القوى التي تبنت تفسير المحكمة الاتحادية في 2010 تعترض عليه في 2020 !

محمد الكربولي

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف " القوى العراقية "  محمد الكربولي:" ان  الكتل التي تبنت تفسير المحكمة الاتحادية  في 2010 نفسها من تعترض عليه في 2020 ".

وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر" :" ان  الخلاف حول تفسير المحكمة الاتحادية ودستورية التكليف ، يعود في جذوره الى عام 2010 عندما فسرت المحكمة الاتحادية مصطلح الكتلة الاكبر تفسيراً غريباً قد يكون الوحيد في العالم ، لتفتح الباب واسعاً امام  التأويلات"، مبيناً :" ان الكتل السياسية التي تبنت تفسير 2010 هي ذاتها من تعترض على تفسير المحكمة الاتحادية في 2020".

وختم تغريدته بالتساؤل :" هل ستجري معالجة اصل المشكلة وتصحيح مسار وشرعية المحكمة الاتحادية وتفسيرها الدستوري ، ام سنسمع تفسيرات اخرى تزيد المشهد السياسي تعقيداً ".

ف.ا
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