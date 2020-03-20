مصدر نيابي : لهذا السبب تعترض القوى الشيعية على تكليف الزرفي



كشف مصدر نيابي عن سبب اعتراض القوى الشيعية على تكليف عدنان الزرفي وتحفظها عليه .



وقال المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، في تصريح صحفي :" ان السبب الرئيس لاعتراض القوى الشيعية على الزرفي ، هو انسحابه من جلسة التصويت على قرار انسحاب القوات الاجنبية ورفضه التصويت على القرار ".



واوضح :" ان مخاوف بعض القوى السياسية الشيعية من تكليف عدنان الزرفي ، سببه ارتباطاته الاميركية ، وان دليل مخاوفها هو ان الزرفي قد انسحب من جلسة تصويت البرلمان على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد ولم يمنح صوته مع النواب المصوتين على القرار".



ف.ا