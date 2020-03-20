حركة التغيير تدعو لوحدة الصف والابتعاد عن الصراعات لمكافحة كورونا

دعت حركة التغيير، جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدي ووسائل الإعلام في إقليم كردستان الى زيادة التنسيق المشترك من أجل مواجهة ومكافحة فيروس "كورونا" للحد من مخاطره.

وقالت الحركة في بيان :" ان جميع البلدان تكون يدا واحدة أثناء وقوع الكوارث والازمات وتعمل باتجاه واحد من أجل مصلحة البلد وتقديم كل ما هو نافع للصالح العام"، داعية الأطراف السياسية والجهات المسؤولة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية الى اخذ دورها الوطني من خلال التنسيق المشترك لمواجهة هذه الأزمة بعد توسع وباء "كورونا" على مستوى العالم، معتبرة ذلك هو الحد الأدنى من المسؤولية في هذه المرحلة.