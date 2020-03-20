الزاملي يطالب بإيقاف رواتب المسؤولين وتحويلها للرعاية الاجتماعية

طالب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بإيقاف رواتب جميع المسؤولين في الحكومة العراقية ابتداء من رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وانتهاء بمنصب مدير عام .



وقال الزاملي في بيان، إن يمر به العراق من ظرف صعب من انخفاض اسعار النفط عالميا بسبب تفشي وباء كورونا اضافة الى الوضع المادي الذي تعانيه اغلب شرائح المجتمع العراقي ،خاصة الطبقة الفقيرة منه والأشخاص الذين يعيشون من خلال الكسب اليومي، يتطلب تكاتف الجميع في هذه الازمة التي تبين وتتضح فيها معادن الناس" .

وأضاف الزاملي " اننا نحتاج الى تكافل اجتماعي يبدأ من ايقاف رواتب جميع المسؤولين في الدوله العراقية من رؤساء السلطات التنفيذية و التشريعية و من هم بدرجة مدير عام ومستشار ودرجات خاصة ،وان تحول هذه الرواتب الى وزارة العمل دائرة الرعاية الاجتماعية لكي توزع على الشرائح أعلاه من اجل التصدي لهذه الازمة ولكي لاتتعرض الشرائح الفقيرة الى خطر المجاعة".

وأشار الزاملي إلى "ضرورة تعاون ابناء الشعب العراقي فيما بينهم من اجل درء خطر انتشار وباء كورونا باتباع ارشادات المعنيين في وزارة الصحة ،وعدم استغلال الوضع الحالي من قبل بعض التجار بزيادة اسعار المواد الغذائية الاساسية ،مبينا انه الوقت الامثل من اجل تطبيق تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف بالتراحم والتعاون واغاثة المحتاج.