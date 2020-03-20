مطالبة بايضاح طبيعة تسليم قاعدة القائم للقوات العراقية : انسحاب ام اعادة انتشار ؟



طالب النائب عن كتلة "صادقون" النيابية محمد البلداوي، قيادة العمليات المشتركة بايضاح تفاصيل انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم وتسليمها الى القوات العراقية، متسائلا عما اذا كان الانتشار يهدف الى اعادة الانتشار.



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان تصريح قيادة القوات المشتركة بشأن تسلم القوات العراقية قاعدة القائم من قوات التحالف الدولي غير واضح"، مطالبا قيادة العمليات المشتركة بـايضاح آلية الانسحاب ، وهل هو اعادة انتشار ام خروج فعلي من البلاد .



واضاف :" ان الجنرال ماكنزي قائد القوات الامريكية في الشرق الاوسط صرح قبل ايام بان هناك خطة لاعادة انتشار القوات الامريكية في العراق وجلب صواريخ باتريوت لحماية القواعد الامريكية ، لذلك علينا التأكد من قرار الانسحاب ، وهذا من واجب الحكومة العراقية ".



ف.ا