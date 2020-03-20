روحاني: 70 بالمئة من الإيرانيين سيصابون بكورونا

توقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يصاب معظم المواطنين الإيرانيين بفايروس كورونا المستجد.



وقال روحاني خلال اجتماع عقده مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن "ما بين الستين والسبعين بالمائة من الشعب الإيراني سيصاب بفيروس كورونا.



وقالت وكالة روسيا اليوم، إن هذا التصريح لم تنشره وكالات الأنباء الإيرانية أو الموقع الرسمي للرئاسة، على الرغم من أنه بث ضمن تغطية التلفزيون الرسمي لإلقاء روحاني كلمته أثناء اجتماعه مع اللجنة.



وفي وقت سابق من يوم امس، كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن أن 50 شخصا في البلاد يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.