بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 آذار 2020 10:32 ص

مستشار حكومي: احتياطي البنك المركزي يكفي لـ 14 شهراً

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن احتياطي العراق لدى البنك المركزي مرتفع ومطمئن في الوقت الحالي.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الإصدار النقدي للعملة الوطنية هو بتغطية فوق العالية ومستقرة وقوية جداً.

وأضاف، أن "الاحتياطي النقدي العراقي ينسجم ومؤشرات ما يسمى بكفاية الاحتياطيات اذ تغطي الاحتياطيات الأجنبية قرابة 13-14 شهرا استيراديا مقارنة بالمقياس العالمي بثلاثة أشهر لذلك تعد مرتفعة ومطمئنة حاليا.ً

ولفت صالح إلى، أن "البنك المركزي يدير احتياطاته بدقة عالية وعلى وفق الأدلة الاسترشادية الاستثمارية المعتمدة عالمياً.

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