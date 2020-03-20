مستشار حكومي: احتياطي البنك المركزي يكفي لـ 14 شهراً

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن احتياطي العراق لدى البنك المركزي مرتفع ومطمئن في الوقت الحالي.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الإصدار النقدي للعملة الوطنية هو بتغطية فوق العالية ومستقرة وقوية جداً.



وأضاف، أن "الاحتياطي النقدي العراقي ينسجم ومؤشرات ما يسمى بكفاية الاحتياطيات اذ تغطي الاحتياطيات الأجنبية قرابة 13-14 شهرا استيراديا مقارنة بالمقياس العالمي بثلاثة أشهر لذلك تعد مرتفعة ومطمئنة حاليا.ً



ولفت صالح إلى، أن "البنك المركزي يدير احتياطاته بدقة عالية وعلى وفق الأدلة الاسترشادية الاستثمارية المعتمدة عالمياً.



