وزارة النفط: انسحاب "بتروناس" من حقل الغراف لن يؤثر على إنتاج النفط

أعلنت وزارة النفط أن انسحاب موظفي شركة "بتروناس" الماليزية التي تتولى تطوير حقل "الغراف" النفطي، لن يؤثر على الإنتاج الفعلي للخام.



وكانت شركة "بتروناس" النفطية الماليزية، قد أعلنت الأربعاء، إجلاء موظفيها الـ 80 من حقل الغراف في محافظة ذي قار (جنوب)، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.



وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في تصريح صحفي إن "الإنتاج النفطي لن يتأثر بانسحاب شركات من الحقول النفطية".



وذكر جهاد أن "الإجمالي الفعلي للإنتاج في البلاد يبلغ حاليا 5 ملايين برميل نفط يوميا".



وأوضح أن "العراق يحترم إجراءات الدول الأخرى الخاصة بحماية رعاياهم وسلامتهم".



ولفت إلى أن "أي نقص في إنتاج حقل ما، يتم تعويضه من الحقول النفطية القريبة، وبالتالي لن يتأثر الإنتاج الفعلي".



وعام 2013، بدأت شركة "بتروناس" الماليزية عمليات الإنتاج في حقل الغراف، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار.