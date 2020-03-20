نائب يطالب بمنح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء لوقف تفشي فايروس كورونا

طالب عضو مجلس النواب فالح الزيادي بمنح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء لوقف تفشي فيروس كورونا.



وقال الزيادي في بيان صحفي، إن الكثير من المواطنين لم يلتزموا بمقررات خلية الأزمة الخاصة بحظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا والذي بات وباء عالميا تعاني منه الدول المتقدمة قبل الأخرى.



وأضاف الزيادي : أنه يجب فرض حالة الطوارئ وتفعيل قانون السلامة الوطنية رقم 4لسنة 1965 في بغداد والمحافظات في ظل استمرار التجمعات الدينية وغيرها والتي قد تؤدي لنفشي الفايروس على نطاق واسع.



وشدد على أهمية تفعيل مقررات خلية الأزمة وتطبيق القانون على المخالفين بالسجن والغرامة حماية للبلد وأبنائه.



ودعا الزيادي أبناء البلد كافة التقيد التام بحظر التجوال وعدم الاستهانة بهذا الأمر في ظل عدم قدرة الدولة وأجهزتها المعنية بالسيطرة على الوباء ان تفشى بشكل واسع.