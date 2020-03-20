المطلك: الزرفي يستحق أن يعطى فرصة لإدارة السنة القادمة

أكد رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يستحق أن يعطى فرصة لإدارة السنة القادمة .



وقال المطلك في تصريح صحفي، إن الزرفي غامر بكل تأريخه السياسي عندما قبل تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، وأن تسنم المسؤولية في هذا الظرف يعني مجازفة سياسية خطيرة.



وأضاف، أن مقبولية الزرفي الدولية قد تساعد العراق للخروج من أزمته.