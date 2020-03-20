الزرفي يؤكد أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والإقليمي والدولي

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الزرفي التقى سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، حيث أكد الزرفي خلال اللقاء على أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، مبينا أن الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها".

من جانبه، أعرب السفير موسى عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العراق، متمنيا للحكومة الجديدة النجاح في تلبية متطلبات الشعب العراقي.