الملك عبدالله الثاني يؤكد وقوف الأردن إلى جانب العراق

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية برهم صالح، اطمأن خلاله على الأوضاع في العراق جراء التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال، وقوف الأردن الكامل إلى جانب العراق، لتجاوز هذا الوباء، مشددا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنيا للعراقيين الصحة والسلامة.