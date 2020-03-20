الزرفي يؤكد للممثلة الأممية عزمه تشكيل حكومة تلبي تطلعات المتظاهرين وإجراء انتخابات نزيهة

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس، عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد واجراء انتخابات نزيهة عادلة في اقرب موعد ممكن.



من جهتها أعربت هينيس عن دعم البعثة الأممية جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات، مشددة على أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها.