تقرير| ميزانية الملالي تفضح توجهاته الإرهابية وتجاهل وباء كورونا

رفض إيرانيون، الميزانية المعتمدة من جانب النظام الايراني والتي تصل الى نحو 37 مليار دولار، للعام الجديد، لم يخصص منها سوى بضع ملايين من الدولارات لمواجهة وباء كورونا بينما حصدت وزارة الدفاع الإيرانية والميليشيات التابعة لها كل أوجه إنفاق الميزانية، علاوة على المليارات المخصصة للحرس الثوري الإيراني وتصدير الثورة للخارج.

وفي حين أصبحت إيران إحدى بؤر تفشي وباء كورونا كدولة ثالثة على مستوى العالم بعد الصين وإيطاليا، ورغم حاجتها الملحة للإنفاق على القطاع الصحي للسيطرة على تفشي الوباء، تظهر الميزانية السنوية للعام الإيراني الجديد الذي سيبدأ في 21 مارس، أن الإنفاق على مؤسسات تصدير الثورة، ومنها المعاهد الدينية، أخذت حصة كبيرة على حساب قطاع الصحة. ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، فقد وقع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قانون الميزانية وأرسله لمنظمة التخطيط والموازنة من أجل التنفيذ. وأكدت الوكالة أن ميزانية هذا العام أقرت بأمر من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ودون الرجوع إلى البرلمان، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما أثار جدلا وانتقادات واسعة في البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أنه في حين تم تخصيص حوالي 400 مليار تومان (ما يعادل 33 مليون دولار تقريبا) لمكافحة كورونا، حصلت المؤسسات الدينية المكرسة لنشر الثورة الخمينية على أضعاف هذه المبالغ وعلى رأسها "جامعة المصطفى العالمية" في قم، والتي حصلت 317 مليارا و320 مليون تومان للعام المقبل، ما يعادل حوالي 26 مليون دولار أميركي تقريبا!

وقام الرئيس حسن روحاني، برفع ميزانية المؤسسات العسكرية والحوزات الدينية والمراكز الخارجية لتصدير الثورة الخمينية، بالرغم من الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، بسبب رفع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي قمعت بعنف دموي. وتبلغ الميزانية الحالية حوالي 37 مليار دولار على أساس سعر صرف السوق الحرة للريال المرتفع أمام الدولار، و115 مليار دولار بالسعر الحكومي للدولار، خصص منها حوالي 4 مليارات دولار ونصف المليار تقريبا لميزانية الدفاع. وخصصت للحرس الثوري ميزانية 1.5 مليار تقريبا، بينما نال الجيش الإيراني مليار دولار تقريبا، وقوات الأمن الداخلي مبلغ مليار دولار أيضا. كما حصلت ميليشيات الباسيج (التعبئة الشعبية) على حوالي 920 ألف دولار تقريبا. ويذكر أن للحرس الثوري ميزانيات خارجية أخرى، تأتي من خارج الحكومة ومن المؤسسات المالية والاقتصادية العملاقة التي يملكها منذ التسعينات كمقر "خاتم الأنبياء" وغيره، واستثمارات داخلية وخارجية والتي تدر عليه مليارات الدولارات سنويا.

وبلغت ميزانيات المؤسسات الدينية لتصدير الثورة الشؤوم ، حوالي 54 مليون دولار تقريبا في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ من 21 مارس 2020.

على الصعيد الآخر، تفاقمت أزمة كورونا في ايران، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد قفز إلى 1284 اليوم الخميس، كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18 ألفا و407 في إيران، وهي الدولة الأكثر تأثراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي: "بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284. وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس". وبحسب أرقام الوزارة، أحصت محافظة طهران العدد الأكبر من الإصابات (137)، وتأتي بعدها أصفهان (وسط، 108)، ثم محافظة جيلان (شمال، 73).

من جانبه دق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، ناقوس الخطر من تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصاً كل ساعة بالفيروس ووفاة شخص كل 10 دقائق.

وقال مراقبون إن هذه المؤشرات المفزعة كان يجب أن تدفع الملالي لتغيير وجهته والإنفاق على القطاع لصحي وليس توجيه جل الميزانية للإرهاب.