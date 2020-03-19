سعر النفط يرتفع 10% عالميا خلال تعاملات اليوم ويوقف نزيف 3 أيام من الهبوط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 10%، الخميس، بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت 3 أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة 20 عاما، إذ تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا وزادت الإمدادات بفعل زيادة الإنتاج.

والتقط خام برنت القياسي، الذي فقد نصف قيمته في أقل من أسبوعين، الأنفاس بعض الشيء مع تقييم المستثمرين في مختلف الأسواق المالية تأثير حزم تحفيز ضخمة من بنوك مركزية.

وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، قفز برنت 2.29 دولار، أو 9.2% إلى 27.16 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ 2003.

وصعد الخام الأمريكي 3.20 دولار، بما يعادل 15.7% إلى 23.52 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح، إذ إن الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين هذا الشهر.

وتخطط السعودية، أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمواصلة الضخ بمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا لعدة أشهر.

ع د



