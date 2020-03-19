بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 19 آذار 2020
آخر الأخبار
اصابة مواطن بفايروس كورونا في واسط توفي والده بالفايروس قبل ايام مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان فيضان الفرات يهدد بابل الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل مصادرة اربعة اطنان من الادوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة القبض على عصابة خطف غربي بغداد صحة السليمانية: احرزنا تقدما في مواجهة كورونا شرطة النجف توضح حقيقة إصابة قائدها السابق بفايروس كورونا القبض على مبتز إلكتروني إستخدم الفيسبوك لتهديد إمرأة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 04:12 م

التعليم تصدر قرارا جديدا لمؤسساتها بشأن فيروس كورونا

التعليم العالي
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسساتها كافة بضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي في بيان للوزارة، إن: الوزارة وجهت بضرورة التزام الجامعات كافة والمؤسسات التعليمية بتوجيهات خلية الازمة لمواجهة خطر الاصابة بفايروس كورونا، مبينا تخويل مجالس الجامعات بإيجاد الالية المناسبة لإيصال المحاضرات الى الطلبة كالمنصات الإلكترونية المعتمدة عبر مراكز الحاسبات في الجامعات وغيرها بالشكل الذي يعوض المادة العلمية للطلبة أثناء العطلة المعلنة”.
وأضاف :” ن على التدريسيين تكثيف الجهود لغرض المحافظة على التوقيتات الزمنية للكورس الدراسي الأول دون التأثير على الكورس الثاني ، واعتبار المادة التي تم تدريسها للطلبة هي الأصل” ، موضحا أنه سيتم اعتبار المحاضرات المعطاة قبل تعطيل الجامعات بسبب تداعيات فايروس كورونا هي الأصل للانطلاق بمحاضرات التعليم الإلكتروني التي ستعتبر مكملة للمحاضرات الممنوحة للطلبة سابقاً.
ونوه المدير العام الى :” ان آلية التعليم الإلكتروني تعد آلية مؤقتة نظراً للظروف الحالية ولا تعد بديلاً للمحاضرات التي تعطى للطلبة في الاقسام بالظروف الاعتيادية”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

قيادي : اعتراض القوى الشيعية يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلا 19 آذار 2020 03:42 م

عزت الشابندر

الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف 19 آذار 2020 02:54 م

القوات الأمريكية

العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل 19 آذار 2020 02:50 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

نائب كردي : حصتنا في حكومة الزرفي أربع حقائب وزارية وفق الدستور 19 آذار 2020 01:50 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

مدير صحة الكرخ: حظر التجوال لن يحقق الاهداف والنتائج المرجوة 19 آذار 2020 01:06 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

سفارات واشنطن في العالم تتوقف عن منح التأشيرات لاحتواء كورونا 19 آذار 2020 12:22 م

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين العراقيين : البلد تحل به كارثة والسياسيون منشغلون بوزارتهم الجديدة 19 آذار 2020 11:20 ص

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية : الخارجية "متقاعسة" في متابعة تسليم المطلوبين في الخارج 19 آذار 2020 11:16 ص

التعليقات