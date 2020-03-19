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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 03:46 م

الفنانة «هند البحرينية» تصاب بفيروس كورونا .. وأحلام تواسيها

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ذكرت مصادر إعلامية عديدة مساء الأربعاء إصابة الفنانة البحرينية هند بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحوصات الخاصة لتشير النتيجة بأنها إيجابية رغم عدم ظهور الأعراض عليها، وبذلك تصبح أول فنانة عربية تصاب بالمرض.

ووجهت الفنانة الشكر والتقدير من داخل الحجر الصحي بأحد المستشفيات في البحرين لكل من حاول الإطمئنان عليها، وقالت:”أشكر لكل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير”.

وخضعت الفنانة البالغة من العمر 41 عامًا للفحص بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية التي يتفشى فيها المرض واتخذت سلطاتها إجراءات صحية عديدة لمكافحته.

واللافت في الأمر أن الفنانة قامت بإغلاق حسابها عبر تطبيق إنستغرام، رغم أنه كان متاحًا خلال الساعات القليلة الماضية.
وتلقت هند رسائل عديدة من زملائها في الوسط الفني للاطمئنان عليها، كان من بينها المغنية اللبنانية سارة الهاني التي قالت لها:” شقيقتي وصديقتي ودميتي أنا أكيدة من أنك ستواجهين هذا الفيروس وستقضين عليه قريبًا.. سلامة قلبك”.

كما ساندت الفنانة الإماراتية أحلام زميلتها ووجهت لها رسالة قائلة:”حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينيه سلامتچ قدامچ اختي وبتطلعين بالسلامه باذن واحد احد وكلنا نحببببچ وانتي قويه وشدي حيلچ بتطلعين لوليدچ وحبايبچ وجمهورچ الكبير نحببببچ وانتي باذن الله اقوى من #كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني تو اعرف هالخبر”.
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