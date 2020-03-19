بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 19 آذار 2020
آخر الأخبار
اصابة مواطن بفايروس كورونا في واسط توفي والده بالفايروس قبل ايام مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان فيضان الفرات يهدد بابل الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل مصادرة اربعة اطنان من الادوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة القبض على عصابة خطف غربي بغداد صحة السليمانية: احرزنا تقدما في مواجهة كورونا شرطة النجف توضح حقيقة إصابة قائدها السابق بفايروس كورونا القبض على مبتز إلكتروني إستخدم الفيسبوك لتهديد إمرأة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 03:42 م

قيادي : اعتراض القوى الشيعية يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلا

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe
رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الخميس، أن اعتراض القوى الشيعية الحالي يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلا.

وقال المطلبي، إن “القوى السياسية الشيعية المعترضة على آلية تكليف وترشيح الزرفي لرئاسة الوزراء ما زالت على موقفها”.

وأوضح، أن “اعتراض القوى السياسية الشيعية الحالي يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلاً، فهذه القوى لديها أكثر من 110 نواب، ولن تصوّت لصالح الزرفي”.

وأعتبر المطلبي، أن “الرفض لا يمكن حله بالحوارات أو التفاوض، فالأمر لا يتعلق بقضية منح وزارات ومناصب بحكومته بل رفض له ولطريقة تكليفه”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التعليم العالي

التعليم تصدر قرارا جديدا لمؤسساتها بشأن فيروس كورونا 19 آذار 2020 04:12 م

عزت الشابندر

الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف 19 آذار 2020 02:54 م

القوات الأمريكية

العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل 19 آذار 2020 02:50 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

نائب كردي : حصتنا في حكومة الزرفي أربع حقائب وزارية وفق الدستور 19 آذار 2020 01:50 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

مدير صحة الكرخ: حظر التجوال لن يحقق الاهداف والنتائج المرجوة 19 آذار 2020 01:06 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

سفارات واشنطن في العالم تتوقف عن منح التأشيرات لاحتواء كورونا 19 آذار 2020 12:22 م

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين العراقيين : البلد تحل به كارثة والسياسيون منشغلون بوزارتهم الجديدة 19 آذار 2020 11:20 ص

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية : الخارجية "متقاعسة" في متابعة تسليم المطلوبين في الخارج 19 آذار 2020 11:16 ص

التعليقات