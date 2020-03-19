قيادي : اعتراض القوى الشيعية يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلا

رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الخميس، أن اعتراض القوى الشيعية الحالي يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلا.



وقال المطلبي، إن “القوى السياسية الشيعية المعترضة على آلية تكليف وترشيح الزرفي لرئاسة الوزراء ما زالت على موقفها”.



وأوضح، أن “اعتراض القوى السياسية الشيعية الحالي يجعل من تمرير حكومة الزرفي مستحيلاً، فهذه القوى لديها أكثر من 110 نواب، ولن تصوّت لصالح الزرفي”.



وأعتبر المطلبي، أن “الرفض لا يمكن حله بالحوارات أو التفاوض، فالأمر لا يتعلق بقضية منح وزارات ومناصب بحكومته بل رفض له ولطريقة تكليفه”.



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