مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان



قتل شاب من اهالي قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان ، بطلق ناري عشوائي.



وقال مصدر امني :" ان شابا في الرابعة والعشرين من العمر ، اصيب بطلق ناري اثناء عودته الى منزله بقضاء قلعة صالح ".



واضاف :" ان الرصاصة استقرت في رأسه ما ادى الى وفاته فوراً ".



ف.ا