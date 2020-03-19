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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 02:58 م

مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان

جثة

قتل شاب  من اهالي قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان ،  بطلق ناري عشوائي.

وقال مصدر امني :" ان  شابا في الرابعة والعشرين من العمر ، اصيب بطلق ناري اثناء عودته الى منزله بقضاء قلعة صالح ".

 واضاف :" ان الرصاصة  استقرت  في رأسه ما ادى الى وفاته فوراً ".

ف.ا
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