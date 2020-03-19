مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان

قتل شاب من اهالي قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان ، بطلق ناري عشوائي. وقال مصدر امني :" ان شابا في الرابعة والعشرين من العمر ، اصيب بطلق ناري اثناء عودته الى منزله بقضاء قلعة صالح ". واضاف :" ان الرصاصة استقرت في رأسه ما ادى الى وفاته فوراً ". ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل| إصابة منتسب و5 مراجعين بطلق ناري في نزاع عشائري بمستشفى ابن النفيس انفجار يستهدف بوابة المبنى الرئاسي لجامعة ميسان عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة مقتل شرطي بطلق ناري من قبل مجهولين في هجوم مسلح على نقطة أمنية غرب ديالي مقتل خمسة اشخاص واصابة 7 اخرين بنزاع عشائري في ميسان زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق