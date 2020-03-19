فيضان الفرات يهدد بابل



اعدت دائرة الموارد المائية في بابل خطة لحماية المحافظة من فيضان نهر الفرات ، خاصة المناطق المنخفضة منها .



وقال علي المرعب مدير الدائرة في تصيح صحفي :" ان الدائرة اعدت خطة تشمل اقامة سواتر ترابية على طول المناطق المنخفضة من قضاء المسيب شمال الحلة ومنطقتي عنانة وبرنون في الحلة وناحية الكفل جنوبها ، كما تم استنفار الجهد الهندسي للمؤسسات الساندة ".



و ناشد الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني تقديم الدعم للموارد المائية ، لا سيما وان الامطار الغزيرة مستمرة في الهطول على مناطق شمالي العراق مما يتسبب بغزارة الاطلاقات المائية .



ف.ا