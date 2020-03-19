بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 19 آذار 2020
آخر الأخبار
اصابة مواطن بفايروس كورونا في واسط توفي والده بالفايروس قبل ايام مقتل شاب بطلق ناري عشوائي في ميسان فيضان الفرات يهدد بابل الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل مصادرة اربعة اطنان من الادوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة القبض على عصابة خطف غربي بغداد صحة السليمانية: احرزنا تقدما في مواجهة كورونا شرطة النجف توضح حقيقة إصابة قائدها السابق بفايروس كورونا القبض على مبتز إلكتروني إستخدم الفيسبوك لتهديد إمرأة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 02:56 م

فيضان الفرات يهدد بابل

نهر الفرات

اعدت  دائرة الموارد المائية في بابل خطة لحماية المحافظة من فيضان نهر الفرات ، خاصة المناطق المنخفضة منها .

وقال علي المرعب مدير الدائرة في تصيح صحفي :"  ان الدائرة اعدت خطة تشمل اقامة سواتر ترابية على طول المناطق المنخفضة من قضاء المسيب شمال الحلة ومنطقتي عنانة وبرنون في الحلة وناحية الكفل جنوبها ، كما تم استنفار الجهد الهندسي للمؤسسات الساندة ".

و ناشد الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني  تقديم الدعم للموارد المائية ، لا سيما وان  الامطار الغزيرة مستمرة في الهطول على مناطق شمالي العراق مما يتسبب بغزارة الاطلاقات المائية .

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

سعر النفط يرتفع 10% عالميا خلال تعاملات اليوم ويوقف نزيف 3 أيام من الهبوط 19 آذار 2020 04:39 م

عاجل 1

عاجل.. وزير الصحة: رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال 19 آذار 2020 01:41 م

صحة السليمانية

صحة السليمانية: احرزنا تقدما في مواجهة كورونا 19 آذار 2020 12:55 م

عماد محمد

مدرب منتخب الناشئين : اتعرض لعملية تسقيط 19 آذار 2020 11:29 ص

الموصل

الامطار تجبر 150 عائلة في تلعفر بنينوى على ترك منازلها 19 آذار 2020 11:25 ص

قصي السهيل

وزير التعليم العالي يؤكد عدم الغاء العام الدراسي ..والدوام سيستمر عبر التعليم الالكتروني 19 آذار 2020 11:05 ص

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

سومو تصدر قرارا جديدا بشأن شحن الخام في نيسان إلى أوروبا والأمريكتين 19 آذار 2020 10:56 ص

لجنة حقوق الإنسان

لجنة نيابيـة تؤكد ضرورة تعقيم السجون لحماية النزلاء من الاصابة بكورونا 19 آذار 2020 10:36 ص

التعليقات