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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 02:54 م

الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف

عزت الشابندر

اكد السياسي  عزت الشابندر:" ان  رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يأت بارادة شيعية ولا باغلبية، وانه ينحاز للجانب الاميركي.

وقال الشابندر في  تصريح  متلفز :" ان عدنان الزرفي لم يات بارادة شيعية ولا باغلبية ، وهذا خلاف المعتاد " ، مشيرا  الى انه :" ليس من حق رئيس الجمهورية قانونا الترشيح وانما التكليف ".

واضاف :" ان القيادات الشيعية ابلغت  انها ليست لديها مشكلة معه لكنها معترضة على طريقة تكليفه ولا تريد تمرير تلك السنة السيئة ".

و تابع  النائب السابق :" انصح الزرفي بالاعتذار عن التكليف "، مبينا ان المكلف  :" منحاز للجانب الأميركي وليس من اجل ايجاد توازن في العلاقة بين واشنطن وطهران".

ف.ا
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