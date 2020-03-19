الشابندر للزرفي : انصحك بالاعتذار عن التكليف

اكد السياسي عزت الشابندر:" ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يأت بارادة شيعية ولا باغلبية، وانه ينحاز للجانب الاميركي.
وقال الشابندر في تصريح متلفز :" ان عدنان الزرفي لم يات بارادة شيعية ولا باغلبية ، وهذا خلاف المعتاد " ، مشيرا الى انه :" ليس من حق رئيس الجمهورية قانونا الترشيح وانما التكليف ".
واضاف :" ان القيادات الشيعية ابلغت انها ليست لديها مشكلة معه لكنها معترضة على طريقة تكليفه ولا تريد تمرير تلك السنة السيئة ".
و تابع النائب السابق :" انصح الزرفي بالاعتذار عن التكليف "، مبينا ان المكلف :" منحاز للجانب الأميركي وليس من اجل ايجاد توازن في العلاقة بين واشنطن وطهران".
ف.ا