العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل



اعلنت قيادة العمليات المشتركة :" ان الانسحاب الامريكي من قاعدة القائم غربي العراق .. كامل وليس اعادة انتشار".



وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي :" ان انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم التي تضم فريقاً من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم ".



واضاف :" سيتم في الأسبوع المقبل انسحاب امريكي من قاعدة القيارة، وبعدها قاعدة "k1 " في كركوك، وان قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق ".



واوضح الخفاجي انه : بعد انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم، قامت قيادة عمليات الجزيرة بتحريك فوج اخذ محل القوات المنسحبة وباشر عمله بشكل فوري".



ف.ا