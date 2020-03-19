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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 02:50 م

العمليات المشتركة : القوات الامريكية ستنسحب من قاعدتين الاسبوع المقبل

القوات الأمريكية

اعلنت قيادة العمليات المشتركة :" ان  الانسحاب الامريكي من قاعدة القائم غربي العراق .. كامل وليس اعادة انتشار".

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي :" ان  انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم التي تضم فريقاً من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم ".

واضاف :" سيتم في الأسبوع المقبل انسحاب امريكي من قاعدة القيارة، وبعدها قاعدة "k1 " في كركوك، وان قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق ".

واوضح الخفاجي انه : بعد انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم، قامت قيادة عمليات الجزيرة  بتحريك فوج  اخذ محل القوات المنسحبة وباشر عمله بشكل فوري".

ف.ا
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