نائب كردي : حصتنا في حكومة الزرفي أربع حقائب وزارية وفق الدستور

اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الخميس، أن حصة الكرد في حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ستكون 4 وزارات، لافتا الى أن انقسام البيت الشيعي حول الزرفي زاد في الاونة الأخيرة.



وقال آلي في تصريح لـه ، إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي نيته جيدة مع الكرد ولديه علاقات جيدة مع النواب عندما كان نائب في مجلس النواب”، مبينا أن “حصة الكرد وفق الدستور لا تقل عن 4 وزارات”.



وأضاف آلي، أن “البيت الشيعي انقسم مرة اخرى حول الزرفي بعد بيان تحالف الفتح ودولة القانون ، وكتلة النهج الوطني الذي اعلن رفضه تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة المقبلة”.



وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أكدت، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي “عاجز” عن تأمين “الغطاء الشيعي” لتمرير حكومته المرتقبة، فيما أشارت الى ان الصدر لم يعرب بشكل صريح عن دعمه.