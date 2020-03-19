عاجل.. وزير الصحة: رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال

قال وزير الصحة جعفر علاوي إنه تم رصد خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة لسيارات الاجرة و عدم التزام المحال التجارية بغلق أبوابها ما يؤثر على صحة المواطنين.