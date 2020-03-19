عاجل.. وزير الصحة: رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال

قال وزير الصحة جعفر علاوي إنه تم رصد خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة لسيارات الاجرة و عدم التزام المحال التجارية بغلق أبوابها ما يؤثر على صحة المواطنين. Copy أخبار متعلقة نينوى تفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة أسبوع استثناء الإعلاميين من إجراءات حظر التجوال المقررة في واسط وزارة التجارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة الأسعار خلال فترة حظر التجوال قائد شرطة كربلاء: استثناء الإعلاميين من قرار حظر التجوال تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية انطلاق تظاهرات طلابية في 3 مدن بديالى تضامنا مع تظاهرات بغداد