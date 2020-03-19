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الخميس, 19 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 01:41 م

عاجل.. وزير الصحة: رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال

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 قال وزير الصحة جعفر علاوي إنه تم رصد خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة لسيارات الاجرة و عدم التزام المحال التجارية بغلق أبوابها ما يؤثر على صحة المواطنين.
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