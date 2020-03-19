مصادرة 4 اطنان من الأدوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة

صادر جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة 4 اطنان من الادوية المخدرة ويقبض على مالكها .

وذكر بيان للجهاز : بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض وبالجرم المشهود على شخص يتاجر بالادوية المخدرة ممنوعة التداول اضافة الى انها مجهولة المصدر.

واضاف : جرى مصادرة الكميات المخزونة بداره و التي تقدر باربعة اطنان، فضلا عن كبسولات فارغة جاهزة للتعبئة ونشرات طبية و علب كارتونية.









