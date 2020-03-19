القبض على عصابة خطف غربي بغداد





القت دوريات شرطة نجدة اليرموك القبض على عصابة خطف ضمن منطقة حي القادسية ببغداد.



وبحسب اعلام نجدة بغداد، فإن العملية جاءت بعد أن "ورد اتصال لسيطرة النجدة من قبل طالب النجدة على الرقم ١٠٤ مخبرا بتعرض ابن اخيه لمحاولة خطف اثناء تواجده امام داره من قبل شخصين يستقلان عجله ولدا منعهما قاما باطلاق النار واصابة طالب النجدة برصاصة في ساقة ولاذو بالفرار.



واضاف: "على الفور تم توجيه الدوريات الى محل الحادث وتم تفتيش المنطقة بدلالة طالب النجدة تم القبض على الجناة بعد مطاردتهما داخل الافرع"، مبيناً أنه "لدى تفتيشهما عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم بالحادث نوع مسدس"، مؤكداً أنه "تم تسليمهما إلى الجهات المختصة.



ف.ا

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