القبض على مبتز إلكتروني إستخدم الفيسبوك لتهديد إمرأة





القت دوريات شرطة نجدة الحرية القبض على مواطن يقوم بالابتزاز ضمن منطقة حي الاسكان غربي بغداد.



وقالت نجدة بغداد في بيان ، أن "العملية تمت اثر ورود شكوى من احدى المواطنات على مواطن يقوم بابتزازها الكترونيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من صفحات وهمية ومن خلال التهديد بنشر صور شخصية وعائلية خاصة مقابل دفع مبالغ مالية.



واضافت انه "تم التوصل الى المواطن بالتعاون مع الأجهزة المختصة بعد جمع المعلومات الكافية والدقيقة وبدلاله طالبة النجدة تم إلقاء القبض عليه حيث أعترف بجريمته بأنه يقوم بالابتزاز الالكتروني"، مبيناً أنه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق.



ف.ا