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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 12:44 م

العلاق : سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب رغم انخفاض اسعار النفط

علي العلاق

قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق"  ان العراق سيتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب برغم انخفاض اسعار النفط.

واوضح في تصريح  صحفي "ان أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى لكن لا نتوقع أن ترتفع كثيرا.

ف.ا
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