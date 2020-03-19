العلاق : سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب رغم انخفاض اسعار النفط

قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق" ان العراق سيتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب برغم انخفاض اسعار النفط. واوضح في تصريح صحفي "ان أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى لكن لا نتوقع أن ترتفع كثيرا. ف.ا Copy أخبار متعلقة وزير المالية و رئيس الوزراء المكلف يناقشان تأثير إنخفاض أسعار النفط على الاوضاع المالية رغم الأزمة الاقتصادية.. البنك المركزي : قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون لجنة برلمانية تقدم مقترحات لوزارة النفط لمواجهة انخفاض الأسعار نائبة تحمل حكومة عبدالمهدي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي مظهر محمد صالح : انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على رواتب الموظفين