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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 12:29 م

ميلانيا ترامب تقود حملة لمواجهة فيروس كورونا

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قال البيت الأبيض إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستحث الأمريكيين على غسل أيديهم، والحرص على ترك مسافة تفصل بينهم لمحاربة فيروس كورونا، في إطار حملة إعلانات تلفزيونية جديدة تنتجها شبكات بث أمريكية كبيرة.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، أن شبكات "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"إن بي سي" وغيرها ستعرض الإعلانات العامة التي سيشارك فيها أيضا مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب "لإعلام الأمريكيين بالوسائل الأهم التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وأولئك الأكثر عرضة للخطر".
 وذكر أن الشبكات ستتبرع بوقت بث الحملة، فيما ستعد شبكة نيكلوديون حملة توعية منفصلة للأطفال.
وسترشد جميع الإعلانات الجمهور إلى موقع إلكتروني حكومي، يحتوي على أحدث المعلومات عن تفشي فيروس كورونا.
يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 146 وفاة، فيما يقترب عدد المصابين من 8 آلاف، وقال ترامب إن إدارته ستنشر سفنا كمستشفيات استعدادا لنقص متوقع في الأسرة بالمستشفيات.
وميلانيا ترامب، وهي عارضة أزياء سابقة، أقل ظهورا على الساحة العامة مقارنة بالكثير من زوجات الرؤساء الأمريكيين السابقين، وكانت أبرز مبادراتها حملة بعنوان "بي بيست" تركز على سلامة الأطفال وعافيتهم.

ع د

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