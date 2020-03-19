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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 12:25 م

بريطانيا تضع 20 ألف جندي في حالة تأهب تام لمواجهة كورونا

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قررت بريطانيا وضع 20 ألف جندي في حالة استعداد تام، في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، مساء الأربعاء، وضع الجنود في حالة استعداد لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار قوة الدعم في مواجهة "كوفيد 19".
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنه سيتم تدريب 150 جنديا بشكل خاص على نقل أجهزة الأوكسجين للقطاع الصحي.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: إن القوات المسلحة جاهزة لحماية البلاد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير التربية جافين وليامسون قررا إغلاق المدارس بعد ظهر الجمعة وحتى إشعار آخر، وإرسال نحو 10 ملايين طالب إلى منازلهم.
بريطانيا تعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 2626 حالة
وقال جونسون إن الهدف من قرر إغلاق المدارس هو إبطاء انتشار الفيروس، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء أبناء العاملين في قطاعات أساسية مثل موظفي القطاع الصحي والشرطة وعاملي التوصيلات، وللأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة.
وكانت بريطانيا سجلت الأربعاء 104 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، كما أحصت رسميا 2626 إصابة.

ع د

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