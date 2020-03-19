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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 12:22 م

سفارات واشنطن في العالم تتوقف عن منح التأشيرات لاحتواء كورونا

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم جراء انتشار وباء كورونا المستجد. 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان ليل الأربعاء/الخميس- إن قنصلياتها ألغت كل المواعيد المعتادة المتعلقة بمنح هذه التأشيرات في غالبية دول العالم. 
وتابعت الوزارة أنها ستواصل دراسة الملفات المتعلقة بضرورات السفر الملحة، وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأمريكيين. 
وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جدا في مارس/آذار على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، الخميس، مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلن بيان للبيت الأبيض. 

وفي وقت سابق قرر ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسنّ قانونا يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.
وأشار ترامب إلى أنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك، أكثر المناطق تأثرا بالفيروس لمساعدة المتضررين بالعدوى.. وأعلن أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي. 
وأغلقت الولايات المتحدة الحدود البرية مع كندا مؤقتا أمام التنقلات غير الأساسية، جراء تفشي الفيروس "كوفيد 19". 
وتعد ولاية واشنطن الأكثر تضررا بين الولايات الأمريكية كلها من كورونا، وتقع عند الحدود مع كندا، وسجلت فيها نصف الوفيات في البلاد تقريبا، مع 55 حالة من أصل 115 شخصا.

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