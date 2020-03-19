نقيب الصحفيين العراقيين : البلد تحل به كارثة والسياسيون منشغلون بوزارتهم الجديدة



انتقد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي السياسيين العراقيين لانشغالهم وخلافهم على اختيار رئيس الوزراء ، بينما العراق :" تحل به كارثة بسبب الهبوط السريع لاسعار النفط ".



وقال اللامي في تغريدة على "تويتر" :" اسعار النفط تهبط بشكل سريع والنفط العراقي هوى لاقل من 30 دولارا ".



واضاف :" ان كارثة تحل على البلد وعلى رواتب موظفيه مع وجود فايروس كورونا ، بل اننا سنفكر كيف نعيش ".



وتابع نقيب الصحفيين :" هذه المصاعب الكارثية ، بوجود خلاف بين الذين لايعلمون بفقراء الناس وهمهم الوزارة الجديدة ومن الرئيس " .



ف.ا