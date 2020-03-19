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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 11:20 ص

نقيب الصحفيين العراقيين : البلد تحل به كارثة والسياسيون منشغلون بوزارتهم الجديدة

مؤيد اللامي

انتقد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي السياسيين العراقيين لانشغالهم وخلافهم على اختيار رئيس الوزراء ، بينما العراق :" تحل به كارثة بسبب الهبوط السريع لاسعار النفط ".

وقال اللامي في تغريدة على "تويتر"  :" اسعار النفط تهبط بشكل سريع والنفط العراقي هوى لاقل من 30 دولارا ". 

واضاف :" ان كارثة تحل على البلد وعلى رواتب موظفيه مع وجود فايروس كورونا ، بل اننا سنفكر كيف نعيش ". 

وتابع نقيب الصحفيين :"  هذه المصاعب الكارثية  ، بوجود خلاف بين الذين لايعلمون بفقراء الناس وهمهم الوزارة الجديدة ومن الرئيس " . 

ف.ا
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