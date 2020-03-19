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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 11:16 ص

النزاهة النيابية : الخارجية "متقاعسة" في متابعة تسليم المطلوبين في الخارج

النزاهة النيابية

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، وزارة الخارجية بالقصور والتقاعس في متابعة تسليم المطلوبين للعراق في الخارج . 

وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان العديد من الدول تمتنع عن تسليم المطلوبين الموجودين  لديها الى العراق عن طريق الانتربول ، رغم وجود ملفات فساد بحقهم وبعضهم مطلوب بقضايا ارهابية ". 

واضاف :" ان الامر يعود الى تقصير وزارة الخارجية من خلال السفارات واداء الوزارة في متابعة تلك القضايا ". 

وافاد المياحي :" ان  العراق يفتقر الى وجود اتفاقيات مع دول العالم لتبادل المطلوبين ، ليتمكن ، من خلالها ، من جلب المطلوبين وعرضهم للقضاء ومحاسبتهم ، مما شجع العديد على تكرار السرقات والهروب الى خارج العراق". 

ف.ا
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