النزاهة النيابية : الخارجية "متقاعسة" في متابعة تسليم المطلوبين في الخارج



اتهمت لجنة النزاهة النيابية، وزارة الخارجية بالقصور والتقاعس في متابعة تسليم المطلوبين للعراق في الخارج .



وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان العديد من الدول تمتنع عن تسليم المطلوبين الموجودين لديها الى العراق عن طريق الانتربول ، رغم وجود ملفات فساد بحقهم وبعضهم مطلوب بقضايا ارهابية ".



واضاف :" ان الامر يعود الى تقصير وزارة الخارجية من خلال السفارات واداء الوزارة في متابعة تلك القضايا ".



وافاد المياحي :" ان العراق يفتقر الى وجود اتفاقيات مع دول العالم لتبادل المطلوبين ، ليتمكن ، من خلالها ، من جلب المطلوبين وعرضهم للقضاء ومحاسبتهم ، مما شجع العديد على تكرار السرقات والهروب الى خارج العراق".



ف.ا