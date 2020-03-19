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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 11:13 ص

خبير يوضح السند القانوني لتولي مزدوجي الجنسية رئاسة حكومة العراق

علي التميمي

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، السند القانوني لتكليف مرشح لرئاسة مجلس وزراء العراق من مزدوجي الجنسية، مؤكدا :"ان الدستور ، ينص على عدم جواز تولي مزدوجي الجنسية منصبا امنيا او سياديا رفيعا ". 

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الترشح لرئاسة مجلس الوزراء والبرلمان لم يشترط فيه  اسقاط الجنسية الاخرى عن المرشح، والدليل ان كل رؤساء الوزراء السابقين هم من مزدوجي الجنسية ". 

واضاف :" ان اسقاط الجنسية لايكون عن طريق وسائل الاعلام ، بل من خلال قيام الشخص المعني بتقديم طلب الى الدولة الحاصل على جنسيتها وينتظر قرارات المحاكم". 

واوضح :" ان الدستور العراقي في المادة 18 الفقرة رابعا، ينص على انه لايجوز لمن يحمل الجنسية المزدوجة ان يتولى منصبا امنيا او سياديا رفيعا ". 

وبين الخبير القانوني :" ان المحكمة الاتحادية اكدت اهمية ان يشرع ازدواج الجنسية بقانون، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فأن المسألة تعود للكتل والكيانات السياسية "، مشيرا  الى :" ان  اغلب دول العالم تمنع من  يحمل جنسية مزدوجة من ادارة مناصب سيادية ورفيعة، عكس مامعمول به في العراق ". 

ف.ا
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