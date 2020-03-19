خبير يوضح السند القانوني لتولي مزدوجي الجنسية رئاسة حكومة العراق



اوضح الخبير القانوني علي التميمي، السند القانوني لتكليف مرشح لرئاسة مجلس وزراء العراق من مزدوجي الجنسية، مؤكدا :"ان الدستور ، ينص على عدم جواز تولي مزدوجي الجنسية منصبا امنيا او سياديا رفيعا ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الترشح لرئاسة مجلس الوزراء والبرلمان لم يشترط فيه اسقاط الجنسية الاخرى عن المرشح، والدليل ان كل رؤساء الوزراء السابقين هم من مزدوجي الجنسية ".



واضاف :" ان اسقاط الجنسية لايكون عن طريق وسائل الاعلام ، بل من خلال قيام الشخص المعني بتقديم طلب الى الدولة الحاصل على جنسيتها وينتظر قرارات المحاكم".



واوضح :" ان الدستور العراقي في المادة 18 الفقرة رابعا، ينص على انه لايجوز لمن يحمل الجنسية المزدوجة ان يتولى منصبا امنيا او سياديا رفيعا ".



وبين الخبير القانوني :" ان المحكمة الاتحادية اكدت اهمية ان يشرع ازدواج الجنسية بقانون، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فأن المسألة تعود للكتل والكيانات السياسية "، مشيرا الى :" ان اغلب دول العالم تمنع من يحمل جنسية مزدوجة من ادارة مناصب سيادية ورفيعة، عكس مامعمول به في العراق ".



ف.ا