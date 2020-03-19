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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 11:01 ص

نائب عن نينوى: الفساد الاداري سبب غرق مناطق في المحافظة

وزير التربية محمد إقبال الصيدلي

اكد رئيس كتلة (الوطن اولا) محمد الصيدلي دعوته للقضاء على الفساد الاداري في تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية لنينوى وجميع المحافظات العراقية بعد غرق العديد من احياء المدينة جراء الامطار  .

وقال الصيدلي في بيان"  ان نينوى الجريحة قدمت من التضحيات في عمرانها وسكانها بل ومستقبلها الكثير وكان آخرها الضرر الكبير الذي اصاب منازل ابنائها نتيجة غرق مناطقهم "، مبينا انها :" لا زالت تراوح مكانها فعلياً في الخدمات والمشاريع ولم تاخذ استحقاقها الفعلي ، ولا زالت المصائب تترى عليها بين تلكؤ الاعمار ، وغياب التعويضات ، وانعكاس الفساد على بنيتها التحتية التي تسير نحو الانهيار" .

واكد الصيدلي :" ان دعم نينوى للنهوض من كبوتها وآلامها مسؤولية تضامنية مشتركة ، وهو جهد مطلوب انطلاقه من بغداد ليصل تأثيره الى ارض ام الربيعين " ، مبينا :" ان نينوى تستحق بنى تحتية وخدمات تليق بها وبتأريخها وبأهلها" ، داعيا المحافظ الى الاعتماد على أيادٍ نظيفة مخلصة تعالج الخلل الذي دام لسنوات وتضع طابوق البناء الذي تأخر في مكانه الصحيح.

ف.ا
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