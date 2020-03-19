بتروناس الماليزية تجلي موظفيها من حقل الغراف النفطي بسبب كورونا





أجلت شركة بتروناس النفطية الماليزية موظفيها من حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار كإجراء احترازي ضد وباء كورونا المستجد.



وقالت الشركة في بيان ، أنه : في ضوء وباء كورونا وكإجراء وقائي لضمان صحة وسلامة موظفينا، قامت بتروناس بإجلاء جميع الموظفين البالغ عددهم 80 موظفًا ماليزيًا لدينا من بتروناس كاريجالي عراق القابضة (PCIHBV)، من المتواجدين في منطقة عقد الغراف في محافظة ذي قار.



وأضافت الشركة، أن : من المؤكد أن هذا حدث مؤسف وغير متوقع ولا يخضع لسيطرة الشركة، وبناءً على ذلك، أصدرت بتروناس الإشعار اللازم وفقًا لأحكام عقد الخدمة للتطوير والإنتاج بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية قبل تعليق العمليات وإجلاء موظفينا.



وأكدت انه تم تعليق العمليات في منطقة عقد الغراف مؤقتًا وحتى إشعار آخر وسنراقب الوضع عن كثب.



ف.ا