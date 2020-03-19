سومو تصدر قرارا جديدا بشأن شحن الخام في نيسان إلى أوروبا والأمريكتين

أخطرت شركة تسويق النفط (سومو)، الخميس، عملاءها بأنها لن تكون قادرة على تعويض قفزة كبيرة في تكاليف الشحن لشحنات النفط الخام المتجهة إلى أوروبا والأمريكتين في نيسان وفقا لما أظهرته نسخة من إشعار.

وقالت الشركة في الإشعار الصادر للعملاء إن القرار يأتي بسبب ”التغييرات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار الشحن بالتوازي مع انخفاض كبير في أسعار النفط الخام“.

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر، اليوم الخميس، من أن العراق سيواجه ضغوطا اقتصادية هائلة في ظل انهيار السعار النفط، فيما وجه مناشدة للمسؤولين العراقيين بضرورة إيجاد حلول عاجلة.