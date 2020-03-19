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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 آذار 2020 10:46 ص

صادقون: تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء مؤامرة على النظام السياسي

عدنان الزرفي
أكدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، أن  مقتدى الصدر لم يؤيد او يتبنى ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وفيما اشارت إلى أن تحالف سائرون لن يخالف الاجماع الشيعي، وكشفت عن معلومات تفيد بوجود “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي.

وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريحات متلفزة  ، إن “ مقتدى الصدر لم يتبن ولم يؤيد تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “تيار الحكمة وتحالف سائرون لن يخالفا الاجماع الشيعي ولن يسيرا عكسه”.

وأضاف العبودي، أن “موقف الصادقون من الزرفي نابع من الحس الوطني وقد رفضته لانه لا يطابق مواصفات المرجعية”، مشيرا إلى أن “الطرف الأميركي تدخل بشكل كبير في اختياره”.

وكشف العبودي عن “معلومات بوجود مؤامرة على النظام السياسي بترشيح الزرفي”، لافتا إلى أن “الجهة التي رشحت الزرفي غير معلومة ولايوجد الية لاختياره”.
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