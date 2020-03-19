عبد المهدي يوافق على اضافة ثلاثة من اعضاء لجنة الصحة النيابية الى خلية الازمة الوزارية



وافق رئيس الوراء المستقيل عادل عبد المهدي على اضافة ثلاثة من اعضاء لجنة الصحة النيابية الى خلية الازمة الوزارية.



وقال بيان لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ان الكعبي اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، لبحث اخر المستجدات والاجراءات المتبعة للسيطرة على وباء فيروس كورونا في البلد و التاكيد على مطلبه بإضافة اعضاء من لجنة الصحة النيابية الى خلية الازمة الوزارية المُكلفة للحد من انتشار فايروس " كورونا " الجديد.



وابلغ عبد المهدي خلال الاتصال موافقته على اضافة ثلاثة اعضاء من الصحة والبيئة النيابية إلى خلية الازمة الوزارية.



و اكد الجانبان على ضرورة تكاتف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لمكافحة الوباء واهمية تلاقح الطروحات ذات الشأن بين الجهتين للحد من انتقاله بين المجتمع العراقي و حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم .



وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى إشراك اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية في خلية الازمة الخاصة بالامر الديواني 55 والتي تشكلت لمواجهة وباء كورونا في العراق .



وقال الكعبي في بيان، ان " ازمة مكافحة فايروس كورونا في البلاد تستدعي تعاون وتكاتف جميع الجهود التنفيذية والتشريعية وعلى وجه الخصوص ذوي الاختصاص من السلطتين "، مشيرا الى ان " تواجد اللجنة يهدف لانضاج الرؤى والطروحات بشأن الوباء وينسق ويكثف الجهود للاسراع في منع انتشاره و القضاء عليه بعونه تعالى ومساعدة كل ابناء شعبنا العراقي.



ف.ا